В России выявили максимальное с декабря число новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 29 362 новых случая заражения коронавирусом — это максимум с 24 декабря. Общее число заражений с начала пандемии по состоянию на субботу, 9 октября, составило 7 746 718. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией.

В четверг, 7 октября, в стране зафиксировали больше 27 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с начала 2021 года.

Больше всего заражений выявили в Москве (6001), Санкт-Петербурге (2717) и в Московской области (1689). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (15), Ненецком автономном округе (16) и в Магаданской области (21).

За сутки скончались 968 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 215 453 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 21 049, общий — 6 840 845.

