На Украине вспомнили слова последнего российского императора

Депутат Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин прокомментировал в Facebook отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

При этом политик вспомнил слова последнего российского императора Николая II. «"Вокруг предательство, и трусость, и обман" — сейчас у Разумкова есть основания (хотя бы про себя) повторить слова, записанные в марте 1917 года в дневнике Николая Александровича Романова», — говорится в сообщении.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был отправлен в отставку 7 октября. За такое решение проголосовали 284 депутата, из них 215 — от фракции партии «Слуга народа». За два дня до этого Разумкова отстранили от ведения заседаний парламента. Поводом было названо нарушение регламента. В «Слуге народа» заявили, что глава Верховной Рады пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в повестку дня.

Новым спикером Рады стал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.