Бывший спикер Рады высказался о продолжении карьеры в парламенте

Экс-спикер Рады Разумков заявил о намерении работать в комитете по вопросам свободы слова

Отозванный с должности председателя Верховной Рады депутат Дмитрий Разумков высказался о продолжении карьеры в парламенте. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Бывший спикер заявил журналистам, что намерен участвовать в работе парламентского комитета по вопросам свободы слова.

При этом экс-председатель Рады уточнил, что «пока не подавался ни в один комитет».

Ранее Разумков высказался о наличии у себя президентских амбиций. «Если бы их не было, я бы не занимался политикой и я бы не шел иногда против системы», — подчеркнул он.

7 октября Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста спикера парламента. За такое решение проголосовали 284 депутата Верховной Рады, из них 215 — от фракции правящей партии «Слуга народа». За два дня до этого его отстранили от ведения заседаний парламента.

Офис президента Украины начал готовиться к отставке Разумкова еще в сентябре. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который глава государства Владимир Зеленский лично внес в Верховную Раду, на рассмотрение в Венецианскую комиссию.