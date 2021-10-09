Для Xbox выпустили фирменный накопитель

Seagate выпустила внешний накопитель для приставок Xbox Series X/S. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель имеет название Game Drive for Xbox и предназначается для переноса игр и другого контента с приставок Microsoft. SSD-диск, подключаемый к консоли через интерфейс USB 3.2 Gen1, имеет емкость один терабайт. Отдельного блока питания для устройства не требуется. Накопитель имеет подсветку зеленого цвета.

«Благодаря молниеносной производительности и емкости один терабайт пользователи смогут собрать обширную коллекцию игр для Xbox Series X, Xbox Series S и всех моделей Xbox One», — уточнили представители компании.

Появление модели в продаже ожидается в ноябре. Game Drive имеет гарантию сроком три года. Стоимость накопителя емкостью один терабайт составляет 13 899 рублей. В серии также есть версия емкостью четыре терабайта, однако стоимость данного аксессуара не раскрывается.

В отличие от PlayStation 5, встроенную память в Xbox Series X/S можно расширить только с помощью проприетарных накопителей, выпускаемых Seagate. Стоимость расширительной карты памяти емкостью один терабайт для приставок Microsoft составляет 19 399 рублей.

С 1 октября консоли нового поколения Microsoft подорожали в России примерно на четыре тысячи рублей. Стоимость флагманской приставки Series X составила 45 590 рублей, бюджетной Series S — 30 790 рублей.