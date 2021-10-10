Врачи оценили «Доширак» в качестве средства от похмелья

Врач-диетолог Ольга Белова и токсиколог Алексей Водовозов оценили лапшу быстрого приготовления «Доширак» в качестве средства от похмелья. Они рассказали порталу E1.RU, действительно ли острая лапша влияет на самочувствие.

По словам диетолога, для восстановления при сильном похмелье одной лапши будет недостаточно.

«Выпивка провоцирует водно-солевой дисбаланс, а в "Дошираке" присутствует много солей, которые решают проблему дефицита», — отметила Белова, добавив, что лапшу можно использовать для приготовления супа и нормализовать баланс жидкости. «Однако нужно понимать, что одного только "Доширака" при алкогольной интоксикации будет, скорее всего, недостаточно, да и вообще лапша быстрого приготовления с похмелья — достаточно сомнительное средство», — заключила специалист.

Врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов в свою очередь заявил, что никаких обоснований того, что лапша может стать средством от похмелья, нет. «Ну, разве что начинает зверски жечь слизистую, и человек подскакивает и вынужден искать, чем это жжение заглушить», — сказал Водовозов.

Специалисты призвали есть при похмелье холодец, хаш, рыбный бульон, море­продукты, бананы, цитрусовые и мед.

Ранее в октябре сообщалось, что россияне из Тюмени начали массово скупать лапшу быстрого приготовления «Доширак». На фоне слухов об исчезновении лапши быстрого приготовления с рынка, на продукт наблюдается повышенный спрос.

В начале октября, несмотря на то, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области опровергло слухи о дефиците лапши, в интернете начали появляться объявления о продаже по завышенной до десятков тысяч рублей стоимости «Доширака».