Сборная Франции обыграла Испанию и стала победителем Лиги наций

Сборная Франции по футболу переиграла Испанию со счетом 2:1 и стала победителем Лиги наций

Сборная Франции по футболу обыграла Испанию и стала победителем Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 10 октября в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу синих. Голами в составе французской сборной отметились Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80-я). За испанцев забил Микель Оярсабаль (64-я).

В полуфинале французы победили бельгийцев, причем отыгрались со счета 0:2. Встреча прошла в четверг, 7 октября, в Турине и завершилась со счетом 3:2. Испанцы, в свою очередь, оказались сильнее Италии — 2:1. Матч между командами состоялся 6 октября в Милане.

Нынешний розыгрыш Лиги наций — второй в истории. Первым победителем турнира является сборная Португалии.