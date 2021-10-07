Франция в матче с Бельгией отыгралась со счета 0:2 и вышла в финал Лиги наций

Франция отыгралась в матче с Бельгией, уступая со счетом 0:2, и вышла в финал Лиги наций

Франция обыграла Бельгию в полуфинале Лиги наций УЕФА в группе А. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 7 октября, в Турине и завершилась со счетом 3:2 в пользу французов. После первого тайма трехцветные уступали с разницей в два мяча, но смогли отыграться. На голы Ромелу Лукаку и Янника Карраско подопечные Дидье Дешама ответили точными ударами Карима Бензема, Килиана Мбаппе и Тео Эрнандеса.

Победа позволила французам выйти в финал турнира. Соперником трехцветных будет команда Испании, которая в другом полуфинале обыграла Италию (2:1).

Розыгрыш Лиги наций УЕФА проводится во второй раз в истории. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.