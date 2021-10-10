В МИД ответили на слова ЕС о невозможности становления России «сверхдержавой»

Мария Захарова на слова Борреля: ЕС не должен размышлять о положении в мире других стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Евросоюза (ЕС) о невозможности становления России «сверхдержавой». Она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что ЕС не должен размышлять о положении в мире других стран.

Так Захарова отреагировала на слова верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, который ранее заявил, что ни Россия, ни Турция не станут «сверхдержавами».

«Господину Боррелю и вообще Евросоюзу стоило бы, опять же, сфокусироваться в большей степени на том, что происходит у них внутри... И почему США так нацелены на сдерживание России и Китая», — сказала она.

23 сентября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Афганистане на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломаты затронули широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и ближневосточного урегулирования. Помимо этого, Лавров и Боррель обсудили состояние и перспективы отношений между Россией и Евросоюзом.