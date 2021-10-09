МИД раскрыл вероятную судьбу подозреваемых в краже сотрудников посольства США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-шоу «СоловьевLive» раскрыла вероятную судьбу подозреваемых в краже рюкзака сотрудников посольства США.

По словам Захаровой, американские дипломаты, видимо, покинут Россию. Она напомнила, что американской стороне было предложено либо снять иммунитет с дипломатов, либо им будет предписано немедленно им покинуть территорию России. «Насколько я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», — добавила Захарова.

В той же беседе официальный представитель МИД России рассказала, что подозреваемые сотрудники посольства США пока не вернули украденный рюкзак его владельцу.

8 октября сообщалось, что три административно-технических сотрудника американского посольства украли рюкзак у отдыхавшего в заведении детского психолога Дмитрия Корнилова. По данным столичной полиции, подозреваемые — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Полученные полицией записи с камеры наблюдения показали как подозреваемые заходят с пропавшим рюкзаком на территорию посольства.

Как было установлено, кража произошла 18 сентября в кафе на улице Сретенке. Москвич сразу после обнаружения пропажи сообщил о случившемся в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.