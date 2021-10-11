Цена алюминия рекордно подскочила

Биржевая цена алюминия подскочила до рекордных за 13 лет значений. В начале торгов в понедельник, 11 октября, тонна металла стоила больше 3000 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже металлов (LME).

К утру понедельника фьючерс с поставкой через три месяца вырос на 1,64 процента, до 3009,25 доллара за тонну. Это максимум с июля 2008 года. При этом цена металла растет уже несколько месяцев подряд на фоне растущего спроса и перебоев в поставках.

В середине сентября цена алюминия достигала 3000 долларов за тонну. А в начале сентября стоимость самого популярного металла взлетела на 15 процентов. Китай сокращает производство, чтобы достичь целей по снижению выбросов углекислого газа, а переворот в Гвинее вызвал опасения, что поставки алюминия окажутся под угрозой. Европейские компании также сталкиваются с повышенными тратами на выпуск, так как тарифы на углеродные выбросы растут, а электроэнергия, которая требуется в большом количестве для производства алюминия, дорожает.