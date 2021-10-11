Россиянка подала в суд на легионера «Зенита» с требованием признать отцовство

Жительница Казани подала иск в Приморский районный суд Петербурга с требованием признать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Адвокат истицы Андрей Дмитриев заявил, что она требует, чтобы футболист признал отцовство и начал платить алименты. Отмечается, что россиянка встречалась с Азмуном с 2018-го по 2020 год в Казани и в Петербурге. В мае этого года у нее родилась девочка, после чего легионер начал ежемесячно посылать ей 12 тысяч рублей.

Дмитриев добавил, что в их распоряжении есть переписка, подтверждающая, что Азмун называл ребенка своим. Эти материалы должны быть предоставлены в ходе судебного процесса, первое заседание которого назначено на 8 декабря.

Иранец выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил пять мячей. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость 26-летнего футболиста в 25 миллионов евро.