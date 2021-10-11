Названа средняя длительность течения коронавируса

Врачи Роспотребнадзора назвали РИА Новости среднюю продолжительность течения коронавирусной инфекции у пациентов. По их словам, она составляет 11 дней, хотя некоторые люди способны вылечиться всего за несколько дней.

«По данным исследований, средняя продолжительность COVID-19 составляет 11 дней. Но у пациентов этот период может составлять от всего одного-двух дней до 21-28 и более. На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина подчеркнула, что длительность заболевания зависит от того, на сколько быстро пациент начинает лечиться, какими методами он это делает, а также от особенностей организма. Специалисты отмечают, что вакцинированные люди легче переносят инфекцию, а также у них снижается продолжительность болезни.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным он был в маске, полоскал горло, а также мыл руки и лицо.