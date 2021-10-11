В России молочницу выявили в легких больных коронавирусом

В России вывили рост случаев обнаружения грибковой флоры в реанимациях стационаров, где лечат больных коронавирусом, заявила ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Лазарева, пишут «Известия».

Как уточнила специалист, проблема микозов и кандидозов в легких в условиях пандемии стала еще более актуальной. Эксперт акцентировала внимание на том, что их нужно выявлять на ранней стадии. Зараженных Candida albicans зафиксировали в отделениях интенсивной терапии сразу двух больниц. «В ГБУЗ МО МГКБ у 572 человек выявлена Candida albicans. В ГБУЗ ИКБ номер 2 — у 45 человек. При этом в 2020 году мы практически не высевали грибковую флору», — подчеркнула она.

Форма дрожжеподобных грибов в норме относится к кишечной флоре. Они живут во рту человека и пищеводе. Подобные микозы даже при нормальных обстоятельствах есть у 80 процентов людей. Обычно они не приводят к болезням, но чрезвычайное увеличение количества вызывает кандидоз (молочницу).

Candida albicans часто поражают кровь и половые органы людей с низким иммунитетом. В случае с коронавирусом мишенью становятся легкие.

Ранее стало известно, что набирающая обороты в Индии вспышка вируса «черного грибка» среди переболевших коронавирусом не затронет жителей России.