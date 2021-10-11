Официантка увеличила ягодицы в клинике без лицензии и умерла

Официантка Синтия Вега умерла во время подтяжки ягодиц в клинике без лицензии

Жительница Мексики умерла во время операции по увеличению ягодиц, которую ей провели в клинике без лицензии. Об этом сообщает портал Info 7.

22-летняя официантка Синтия Вега (Cinthia Vega) отправилась в медицинский центр Elohim Integral Esthetic Services, расположенный в городе Монтеррей, чтобы сделать подтяжку ягодиц и липосакцию рук. Общая стоимость этих процедур составила 142 фунта стерлингов (13,9 тысячи рублей).

По информации издания, во время хирургического вмешательства врач ввел пациентке неверную дозу анестезии, из-за чего у нее резко повысилось кровяное давление. Девушку отправили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание, несмотря на оказанную помощь.

«Мы говорили ей не делать операцию, но она очень хотела улучшить внешность и все равно сделала это, — подчеркнул отец погибшей Хулио Вега (Julio Vega). — Врачи центра просто сбежали, оставив Синтию умирать на руках у ее матери».

Сотрудники департамента здравоохранения Мексики заявили, что клиника Elohim Integral Esthetic Services имела право предоставлять только медицинские консультации, но не проводить какие-либо пластические операции или косметологические процедуры. По этой причине власти приняли решение закрыть учреждение до выяснения обстоятельств произошедшего.

В декабре модель отправилась в чужую страну, чтобы увеличить ягодицы, и умерла на операции. 29-летняя Джозелин Кано (Joselyn Cano) поехала в Колумбию, чтобы сделать процедуру подтяжки ягодиц для увеличения их объема, после чего ее приятельница Лира Мерсер (Lira Mercer) сообщила о смерти американки в социальных сетях.