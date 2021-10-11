Россияне назвали главный способ борьбы с осенней хандрой

Большинство россиян назвали путешествия лучшим способом поддерживать позитивный настрой осенью. Об этом стало известно из результатов опроса клиентов сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, 92 процента респондентов признались, что путешествия для них — главный способ вернуть позитивный настрой, при этом многие оказались не привязаны к конкретному месту. Тем не менее 13,2 процента участников опроса предпочитают уезжать в города или страны с теплым климатом, семи процентам россиян пережить плохое настроение помогают горы или море, а 6,5 процента в борьбе с осенней хандрой нужны приключения и яркие впечатления.

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Среди стран, которые больше всего заряжают хорошим настроением и положительными эмоциями, лидируют Таиланд и Италия — их выбрали по восемь процентов участников опроса. Также в рейтинг попала Турция — шесть процентов, Испания — 5,5 процента, Санкт-Петербург — пять процентов, Греция и Сочи — по 3,3 процента.

Отмечалось, что осенние путешествия улучшали самочувствие у 89 процентов опрошенных. Чаще всего россияне отправляются в поездки со своими близкими или семьей — 75 процентов, реже в одиночестве — 25 процентов. Для восстановления сил 48 процентам участников опроса требуется не менее недели, для 52 процентов туристов продолжительность отдыха не принципиальна.

Ранее в октябре были названы самые живописные места для осеннего отдыха в России. Лидером рейтинга стала Карелия, где расположены мраморный каньон Рускеала, одна из самых красивых деревень России — Кинерма — и равнинные водопады на реке Тохмайоки.

