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Названы главные нарушения при пользовании нежилой недвижимостью

Госжилинспекция зафиксировала 713 случаев незаконного переустройства нежилого фонда
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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

При пользовании нежилой недвижимостью в Москве одним из самых распространенных нарушений считается незаконное переустройство объекта. Главные ошибки назвали эксперты столичной Госжилинспекции по недвижимости, сообщает РИА Новости.

С января по сентябрь 2021 года инспекция зафиксировала 713 случаев, когда нежилые помещения были переустроены без оформления разрешений. Вторым распространенным нарушением стал «порядок изменения целевого назначения объектов». За девять месяцев специалисты выявили 80 подобных случаев. В Москве также часто нарушают порядок занятия или использования объектов — 66 случаев.

Указанные нарушения составили 92 процента от всего количества. В общей сложности с начала 2021 года инспекторы зафиксировали более 5,1 тысячи нарушений. На землепользование пришлось около 4,2 тысячи случаев, а на объекты нежилого фонда — 929 случаев.

Ранее в России захотели усилить контроль за общим имуществом в домах, включая чердаки, подвалы и другие технические помещения. Инициатива связана с участившимися случаями незаконного изъятия подобных объектов муниципальными властями без согласия собственников.

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