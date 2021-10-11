Генсек НАТО назвал угрозой альянсу тесное сотрудничество Китая и России

Генсек НАТО: экономическое развитие КНР и ее контакты с Россией угрожают альянсу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал угрозой для альянса экономическое развитие Китая, его тесное сотрудничество и наращивание контактов с Россией. С таким заявлением он выступил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Лиссабоне, трансляция доступна в YouTube.

По словам генсека, Россия стала «агрессивней», а глобальный баланс сил изменился с подъемом КНР. Он также подчеркнул, что военный блок намерен утвердить новую стратегическую концепцию в ходе саммита в Мадриде в следующем году.

«Китай стремится стать ведущей экономикой мира, совершая значительный прогресс в создании разрушительных технологий и инвестируя крупные суммы в свой ядерный потенциал, работая все более тесно с Россией», — заключил Столтенберг.

Ранее в НАТО сообщили о высылке нескольких сотрудников миссии России при альянсе из Брюсселя. Уточняется, что в миссии останутся только десять дипломатов вместо 20. Отмечается, что причина такого решения — «враждебная деятельность» России в странах-членах альянса.

Столтенберг пояснил, что высылка российских дипломатов связана с их принадлежностью к «необъявленным агентам разведки». Он подчеркнул, что высылка не связана с конкретным событием, а является проявлением бдительности, «так как сотрудники российской миссии осуществляют деятельность, которая не соответствует их статусу».