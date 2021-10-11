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Мужчина рассказал о жутком нападении акулы-людоеда

В Калифорнии серфер ударил трехметровую акулу по рылу и спасся
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Фото: Globallookpress.com

Серфер описал жуткое нападение трехметровой акулы-людоеда, которое он пережил у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает сайт телепередачи Good Morning America.

Инцидент произошел, когда 38-летний Эрик Стейнли находился в воде и ждал волны. «Я почувствовал, что меня потянуло что-то тяжелое, и прямо на ноге будто клещи сомкнулись, — рассказал он. — И как в замедленной съемке мы вместе ушли под воду».

Чтобы вырваться, мужчина ударил акулу по рылу. Хотя при этом он поранил кулак, удар, по его словам, казался жалким для такой крупной рыбы. Несмотря на это, она разжала зубы, и Стейнли из последних сил поплыл к берегу. «В глазах стало темнеть, и тогда я подумал, что мне точно не спастись», — вспомнил он.

У берега ему на помощь бросились около десятка серферов. Они остановили кровотечение жгутом из поводка от доски для серфинга, положили его на доску и понесли к месту, куда проще подъехать скорой помощи. Именно благодаря их действиям Стейнли сохранил ногу, считает сотрудник скорой помощи, доставивший его в больницу.

Департамент рыбных ресурсов и дикой природы штата Калифорния подтвердил, что, судя по характеру раны и следам ДНК, нападение совершила большая белая акула, также известная как акула-людоед. Ее длина составляла около трех метров.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс на мужчину напала большая белая акула, также известная как акула-людоед. 25-летний Джо Хоффман пришел на пляж Crescent Head, чтобы заняться серфингом. Около 16:25 по местному времени служба спасения получила сообщение о том, что на него напала акула.

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