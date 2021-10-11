Женщина услышала шутку родственника мужа и испортила семейный отдых

Пользовательница Reddit с ником aitajokemistress поругалась с мужем после того, как услышала обидную шутку его двоюродного брата. На ее сторону встала вся женская половина семьи, и в результате женщины и мужчины провели оставшуюся часть отпуска раздельно. После этого женщину обвинили в том, что она испортила семейный отдых.

Автор поста рассказала, что недавно отправилась вместе с родственниками супруга в совместное путешествие. Во время поездки она пошла с ними по магазинам, и в одном из них продавщица начала заигрывать с ее мужем. «Двоюродный брат Джеймс (James) пошутил, что мой муж может добавить новую девушку в свою коллекцию. Также он заявил, что горбатого могила исправит и он всегда знал, что брак не остановит моего супруга», — вспомнила она.

Женщина призналась, что слова родственника мужа сильно обидели ее, и, когда в тот же вечер семья собралась на ужин, она отказалась идти. Супруг пытался убедить ее, что двоюродный брат так пошутил, и заверил, что у него никогда не было отношений на стороне, однако такой ответ ее не устроил, и в итоге супруги сильно поссорились. На сторону рассказчицы встала вся женская половина семьи. Оставшуюся часть отпуска женщины решили провести отдельно от мужчин.

Пользовательница добавила, что супруг был очень зол на нее и обвинил в том, что она испортила семейный отдых. В заключение она поинтересовалась у пользователей, что они думают об этой ситуации. Большинство комментаторов поддержали ее позицию. «Шутить о любовницах — это неуважительное поведение. Кажется, что вы были не единственной женщиной в семье, кто устал от подобных шуток», — написал один из комментаторов.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как поссорился с тещей и отказался пускать ее в дом. Мужчина сообщил, что после этого он узнал неприятный секрет родственницы.