Мужчина отказался пускать тещу в дом и узнал ее секрет

Пользователь Reddit рассказал, что поссорился с тещей и отказался пускать ее в дом

Пользователь Reddit поделился историей о том, как поссорился с тещей и отказался пускать ее в дом. Мужчина сообщил, что после этого он узнал неприятный секрет родственницы.

Автор поста отметил, что год назад жена родила ему сына. «Благодаря рекомендациям педиатра мы с женой смогли составить сбалансированный рацион для нашего ребенка. Но моей теще не понравилась эта диета: она не раз пыталась указывать нам, как правильно кормить ребенка. Моя жена просила ее не лезть не в свое дело, но она не слушала», — рассказал он.

По словам мужчины, несколько дней назад теща пришла к ним в гости и начала ругать его жену за то, что она не каждый день готовит еду и убирает дом. «Я вмешался в их разговор и сказал, что моя жена не домохозяйка, и мы вместе делим обязанности по дому, так как мы оба работаем», — вспомнил пользователь.

Однако его слова не успокоили родственницу: женщина продолжила критиковать свою дочь. Поведение тещи сильно разозлило рассказчика, и он попросил ее больше не приходить к ним в дом. «В порыве гнева мать жены призналась, что тайком от нас давала внуку продукты, которые ему нельзя», — написал мужчина.

Мужчина отметил, что слова тещи стали для него последней каплей и он решил больше не оставлять своего сына с ней и максимально ограничил с ней общение.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что стерла свадебные фотографии на глазах жениха и ушла с праздника после того, как ее отказались покормить или отпустить поесть.