Девушка объявила о беременности и поссорилась с сестрой

Пользовательница Reddit рассказала, что поссорилась со старшей сестрой после того, как узнала о ее второй беременности. 17-летняя девушка призналась, что не хотела бы, чтобы на нее вновь взвалили все обязанности по уходу за ребенком.

Автор поста сообщила, что два года назад ее сестра Бет (Beth) родила сына Лео (Leo), после чего впала в депрессию. «Парень бросил мою сестру и выгнал ее с ребенком из дома, и она переехала к нам с родителями. Я не хочу углубляться в детали, но ее состояние было очень серьезным. Моя жизнь превратилась в ад, после школы я приходила домой и проводила время с сестрой, которая страдала депрессией», — вспомнила она. Девушка отметила, что все заботы о ребенке легли на ее плечи, так как родственница не могла даже смотреть на своего сына, а их родители были слишком заняты на работе.

Через год ситуация в семье улучшилась. По словам автора поста, старшая сестра начала ходить к психологу и смогла победить депрессию, и одновременно с этим она наладила отношения с отцом ребенка и переехала к нему. «На прошлой неделе Бет пришла со своим парнем и сыном Лео к нам в гости. После ужина сестра неожиданно объявила о второй беременности», — поделилась девушка. Новость о грядущем пополнении стала шоком для рассказчицы, и она расплакалась. Когда старшая сестра спросила, почему она плачет, то она ответила, что боится, что воспитанием ребенка снова займется она. Слова родственницы сильно разозлили Бет, и в результате они поругались.

В комментариях к посту многие пользователи встали на сторону автор поста и отметили, что ей не следует стыдиться своих чувств. «Ты была еще ребенком, когда на твои плечи свалилась слишком большая ответственность», «Твоя реакция на беременность старшей сестры абсолютно понятна, и очевидно, что ты заплакала без какого-либо злого умысла», — поддержали ее юзеры.

Ранее пользователь Reddit поделился фотографией неожиданной посылки, которую ему отправил крупный интернет-магазин Amazon. Пост вызвал бурные обсуждения в сети: оказалось, что юзер случайно раскрыл мошенническую схему.