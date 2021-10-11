Российские налоговики запустят социальную сеть

Федеральная налоговая служба России (ФНС) запустит социальную сеть, в которой компании смогут делиться налоговой тайной с партнерами. Для этого Минфин России упростит передачу закрытых данных, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Проект нацелен на расширение возможностей оценки предпринимательских рисков.

Инициатива стала частью проекта «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 года». Если она будет реализована, компании смогут распоряжаться налоговой тайной по своему усмотрению через налоговые органы. Налогоплательщик сам будет предоставлять согласие на ограниченный доступ к конкретным данным в своем личном кабинете.

По словам собеседника газеты, проект отвечает актуальным потребностям налогоплательщиков. По действующим нормам, данные компании можно раскрыть в режиме общего доступа, и предприниматели не всегда готовы на такой шаг. Вместе с тем бизнесмены заинтересованы в передаче закрытых сведений узкому кругу доверенных лиц. «Зная о проблеме отсутствия актуальной информации о потенциальных контрагентах на этапе заключения договорных отношений, мы решаем эту проблему созданием определенного сервиса, который позволил бы, не нарушая нормы статьи 102 Налогового кодекса ("О налоговой тайне"), доводить информацию, которой мы распоряжаемся, в личный кабинет каждого налогоплательщика», — рассказал начальник контрольного управления ФНС Максим Чаликов, анонсируя запуск соцсети в апреле.

Чаликов сообщил, что сервис уже находится «в опытной эксплуатации» под условным названием «Климат-контроль». Соцсетью смогут пользоваться как компании на общей системе налогообложения, так и фирмы на специальных режимах и индивидуальные предприниматели. Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей в разговоре с «Ведомостями» подчеркнул, что формат позволит усовершенствовать институт налоговой тайны без повышения административной нагрузки на бизнес. К примеру, компаниям не нужно будет предоставлять отдельное разрешение на получение закрытой информации каждому контрагенту. Сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян выразил мнение, что сервис будет полезен участникам госзакупок и компаниям, которые хотят защититься от демпингующих за счет налоговой экономии конкурентов.

ФНС давно пропагандирует добровольный отказ от налоговой тайны, стараясь «обелить» некоторые отрасли и побороть недобросовестную конкуренцию. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин считает, что либерализация законодательства о налоговой тайне — это шаг вперед по созданию систем обмена данными, построению скоринга (системы оценки) для получения налогоплательщиками различных услуг, в том числе государственных.

Сейчас ФНС ежегодно публикуют данные компаний, не являющихся закрытыми, — о доходах, расходах, суммах уплаченных налогов, численности сотрудников. Однако первичные документы бухгалтерии, налоговые декларации, закрытая финансовая документация, документы о движении активов и персональные данные работников считаются налоговой тайной и не могут быть переданы никаким посторонним лицам, кроме госорганов, и за разглашение этой информации предусмотрен штраф.

