На Украине вандалы повредили мемориал жертвам Холокоста

В украинском городе Василькове вандалы разрушили стелу, посвященную праведникам народов мира. Об этом в Telegram-канале сообщает Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).

На опубликованной фотографии видно, что от стелы отколота мемориальная табличка, она лежит рядом с памятником жертвам Холокоста. Члены общины обратились за помощью в правоохранительные органы, после чего к поврежденному мемориалу прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверок было установлено, что инцидент произошел в пятницу, 8 октября.

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Отмечается, что мемориал в Василькове был открыт в начале августа 2021 года главой еврейской общины Яковом Тамаркиным. В ОЕОУ отметили, что во время возведения памятного знака один из местных жителей оскорблял строителей антисемитскими высказываниями.

6 октября на Украине прошли траурные мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста в годы Второй мировой войны. В церемониях приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, а также президенты ФРГ и Израиля Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.

Также на мероприятиях присутствовал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он заявил, что в Бабьем Яру — месте массового убийства нацистами евреев-киевлян — лежат «жертвы тоталитарных режимов», чем фактически уравнял роль СССР и нацистской Германии в этой трагедии.

После этого глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский обвинил главу Минкульта в предательстве памяти миллионов жителей страны, боровшихся с нацизмом. По его словам, такое заявление в отношении жертв Бабьего Яра — это фальсификация истории и отрицание холокоста.