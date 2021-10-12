Количество банкротящихся россиян резко выросло

Количество банкротств среди россиян увеличилось в 1,6 раза за девять месяцев 2021 года

Количество банкротств физических лиц в России резко выросло. За девять месяцев этого года показатель увеличился в 1,6 раза (до 166,5 тысячи случаев), пишет РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании GRM.

Материалы по теме Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет? Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис

В 2020 году банкротами оказались 104,5 тысячи россиян, а в 2019 году — 63,1 тысячи. Прирост процедур по банкротству за девять месяцев 2021 года составил 59 процентов. Однако эксперты отмечают, что есть тенденция к замедлению. За пять месяцев годовой прирост был 85 процентов, а за семь месяцев — 72 процента.

Рост количества банкротств связан с ухудшением платежеспособности населения, а также с более широким принятием в обществе этой процедуры как цивилизованного инструмента, поясняет партнер компании Сергей Новиков. Аналитики считают, что общее количество банкротных процедур по итогам текущего года увеличится в среднем на 50-55 процентов.

Россиянам смогут списать долги до 1,6 миллиарда рублей в рамках внесудебного банкротства, заявил ранее заместитель министра экономического развития Илья Торосов. С 1 июля 2015 года в России заработал институт банкротства граждан. Каждый россиянин может обратиться в Арбитражный суд для признания своей неплатежеспособности.

С 1 сентября 2020 года вступил в силу порядок внесудебного (в заявительном порядке через МФЦ) бесплатного банкротства. Такой услугой можно воспользоваться, если долг оценивается в сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.