Европе предсказали волну банкротств

Часть малых и средних предприятий крупнейших европейских стран оказалась под угрозой закрытия. Об этом говорится в исследовании страховой компании Euler Hermes (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Компаниям предсказали волну банкротств — от 7 до 15 процентов фирм рискуют разориться в ближайшие четыре года.

В Германии в зоне риска оказались семь процентов компаний, во Франции — 13 процентов, в Великобритании — 15 процентов. Эксперты изучили данные 525 тысяч малых и средних компаний по трем ключевым показателям — прибыльность, капитализация и отношение прибыли к кредитной нагрузке.

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В Германии наибольшие проблемы испытывают автомобилестроительные компании, поставщики компонентов и комплектующих для машин (23,3 процента — наивысший показатель по стране), производители транспортного оборудования, электронных компонентов, бумаги и предприятия из сектора услуг. Во Франции больше всего потенциальных банкротов в сфере автопроизводства и производства комплектующих (19 процентов — наивысший показатель по стране). В Великобритании с трудностями столкнулись представители энергетического (24,4 процента — наивысший показатель по стране) и строительного секторов, розничной торговли и производители автокомпонентов и комплектующих.

По сравнению с 2019 годом компании крупных европейских стран чувствуют себя увереннее — в Германии банкротство угрожало девяти процентам предпринимателей, во Франции — 14 процентам, в Великобритании — 17 процентам. Авторы исследования считают, что эти данные свидетельствуют об успешности мер государственной поддержки бизнеса во время пандемии. Без помощи доля потенциальных банкротов была бы выше.

Проблемы в автомобилестроении связаны с мировым дефицитом компьютерных чипов. Производители микросхем не могут удовлетворить растущий спрос автомобильной отрасли. Чипы активно используются при сборке компьютеров и бытовой техники, потребность в которых значительно возросла после массового перехода сотрудников по всему миру на удаленную работу.

В конце августа крупнейший в мире завод Volkswagen в Вольфсбурге перешел на одну рабочую смену вместо трех на одну неделю из-за нехватки компьютерных чипов. По той же причине немецкий автопроизводитель Audi полностью остановил производство на главном заводе в Ингольштадте.

Нехватка электронных компонентов затронула не только французских и немецких автопроизводителей. В сентябре глава американской компании Tesla Илон Маск сообщил, что электрический спорткар Roadster появится в продаже не раньше 2023 года из-за отсутствия микросхем. В конце августа японской компании Toyota пришлось сократить производство на 40 процентов.