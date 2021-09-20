Россиянам «простят» 1,6 миллиарда рублей долга

Россиянам смогут списать долги до 1,6 миллиарда рублей в рамках внесудебного банкротства, заявил заместитель министра экономического развития (МЭР) Илья Торосов, пишут «Известия».

12 тысяч обращений

Как отметил эксперт, в течение первого года реализации упрощенной процедуры было получено 12 тысяч обращений. Процедуру банкротства без суда начали по пяти тысячам из них. Процесс завершен по вопросу 2,5 тысячи россиян, они обратились в ведомство в числе первых. Остальные ждут полугодового срока, по истечение которых с них спишут долги. Всего россиянам планируют «простить» 1,6 миллиарда рублей долга.

Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет Илья Торосов О реализации процедуры внесудебного банкротства

В ведомстве не стали раскрывать причины отказа по остальным семи тысячам обращений. Ранее их объясняли отсутствием у людей оконченного исполнительного производства на руках, а также несоблюдением ряда требований.

Было получено 12 тысяч обращений, по пяти тысячам из них запустили процедуру внесудебного банкротства. Процесс завершен по вопросу 2,5 тысячи россиян. Общая сумма списанных долгов составит около 1,6 миллиарда рублей.

Процедура внесудебного банкротства дорабатывается, добавил Торосов. Ожидается, что в будущем россиянам разрешат подавать заявку через портал государственных услуг. Также ведомство предложило скорректировать сумму долга до одного миллиона рублей. Ключевое обязательство, например, по кредитам, останется в прежнем диапазоне — 50–500 тысяч рублей. Остальное — налоговая задолженность человека.

Обращений в МФЦ было больше

Как отметил ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин, обращений о банкротстве было намного больше — часть из них отсеялась на этапе оформления в МФЦ из-за ошибок в документах. А среди главных мотивов судов при отказе в признании человека банкротом — недобросовестность заемщика и его нерациональное поведение.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин считает, что популярность упрощенной схемы банкротства сдерживают верхний порог долга и необходимость завершения исполнительного производства против гражданина.

Полноценную социальную функцию освобождения от долгов институт начнет выполнять через несколько лет, особенно если критерии допуска станут более мягкими Алексей Юхнин О реализации упрощенной процедуры банкротства

Глава правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский указал, что сейчас россияне с небольшим заработком не могут воспользоваться упрощенной схемой. При наличии заработка, даже минимального, исполнительное производство закончить невозможно.

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Ранее банковское сообщество предложило запретить процедуру внесудебного банкротства на пять лет для тех, кто подал ложные сведения. В Национальном совете финансового рынка считают, что такая мера будет стимулировать законопослушное поведение россиян.

Порядок банкротства

С 1 июля 2015 года в России заработал институт банкротства граждан. Согласно правилам, каждый россиянин может обратиться в Арбитражный суд для признания своей неплатежеспособности.

С 1 сентября 2020 года вступил в силу порядок внесудебного (в заявительном порядке через МФЦ) бесплатного банкротства гражданина. Такой услугой можно воспользоваться, если долг оценивается в сумму от 50 до 500 тысяч рублей. Процедура доступна и тем гражданам, у которых судебные приставы ранее не нашли имущество (в том числе доходы), и вследствие этого, вернули исполнительный лист взыскателю (кредитору). Процедура длится шесть месяцев.

