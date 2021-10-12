Российскому платежному «чуду» предсказали глобальное лидерство

В ближайшие 10 лет темпы роста карточных платежей в России станут рекордными, оценили специалисты Boston Consulting Group (BCG). Компания подготовила отчет «Глобальный рынок платежных услуг 2021: ставки на рост» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«Русское чудо продолжает свое победное шествие! В ближайшие 10 лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами, при этом CAGR (compound annual growth rate, совокупные годовые темпы роста. — Прим. "Ленты.ру") составит примерно 12 процентов для количества транзакций и 9 процентов для суммы платежей», — предсказал глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.

Еще в 2010 году российские показатели карточных транзакций на душу населения были ниже, чем у мирового лидера, Норвегии, в 40 раз, а сейчас — всего в полтора раза, объяснил он. В 2010 году в России на одного человека приходилось меньше 10 карточных транзакций, а к прошлому году уровень приблизился к 300 транзакциям. «Ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию, — что позволит России укрепить глобальное лидерство», — сказал Хаузер. Самый быстрый рост на уровне инструментов должны показать дебетовые карты, их количество исторически увеличивалось быстрее всего: в 2015-2020 годах темпы превысили 35 процентов.

Что же касается индустрии платежей в целом, то она пострадала от коронакризиса намного меньше, чем ожидалось, отмечают в BCG. Сектору удалось быстро отреагировать на вызовы пандемии, в том числе с ускоренной конверсией наличных платежей в безналичные. За 2020 год выручка рынка снизилась лишь на 2,5 процента на годовом уровне и достигла полутора триллионов долларов. К 2030 году она должна приблизиться к трем триллионам долларов. В 2020-2025 году лидировать по росту выручки будет Азиатско-Тихоокеанский регион, считают в BCG.

Эксперты также назвали глобальные тренды, которые будут доминировать в секторе платежей в ближайшие годы. В частности, специалисты ожидают более глубокой интеграции платежей в различные платформы и сервисы, более активного участия банков и более серьезной консолидации сектора в результате сделок слияния и поглощения. Также, по оценкам специалистов, развитие должны получить цифровые валюты центральных банков (CBDC), некоторые должны появиться в течение следующих 12 месяцев.

В конце августа в BCG рассказывали, что России удалось обойти США в цифровом банкинге: в стране работает один из 13 прибыльных цифровых банков мира, «Тинькофф», а в Соединенных Штатах таких организаций в принципе нет. В Европе цифровых банков три, а мировым лидером выступает Азиатско-Тихоокеанский регион, где работает 20 процентов от общего числа подобных организаций, а 10 входят в список 13 прибыльных.