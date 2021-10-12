В Казахстане задержали россиянина с двумя тоннами бивней мамонта

В Международном аэропорту Нур-Султана задержали россиянина, пытавшегося провезти в Китай две тонны бивней мамонта и рог шерстистого носорога. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.

В агентстве уточнили, что отправителем товара является владелец предприятия из Москвы. Согласно заключениям специалистов, общая стоимость всех частей ископаемых останков мамонтов и шерстистого носорога, которые являются уникальными палеонтологическими артефактами с научно-исторической ценностью, составляет 173 миллиона тенге (почти 30 миллионов рублей).

Данная информация позволяет классифицировать действия контрабандиста как экономическую контрабанду в особо крупном размере. С санкции суда мужчина помещен под стражу.

В 2019 году на российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами. Возраст костей составляет не менее 10 тысяч лет. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что бивни мамонта добыли в Якутии. Разрешительные документы на вывоз культурных ценностей у водителя грузовика отсутствовали.

Палеонтологическая судебная экспертиза установила, что два бивня и три фрагмента представляют особую культурную ценность, примерная их стоимость превышает 650 тысяч рублей.