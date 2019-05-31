Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео

На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами. Возраст костей составляет не менее 10 тысяч лет. МВД опубликовало оперативное видео с контрабандой.

На записи видны упакованные в полиэтилен кости. Задержанный — водитель грузового транспорта — рассказал, что их перевозку заказала компания из Минска.

Груз был задержан на автодороге Москва — Минск сотрудниками подразделения ГИБДД по Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бивни мамонта добыли в Якутии. Разрешительные документы на вывоз культурных ценностей у водителя грузовика отсутствовали.

Палеонтологическая судебная экспертиза установила, что два бивня и три фрагмента представляют особую культурную ценность, примерная их стоимость превышает 650 тысяч рублей.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о контрабанде.

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