Россия
 
Последние новости
ФСБ увидела в умных очках от Facebook шпионский гаджет
Диетолог рассказала о критически важном элементе для иммунитета
Доходы России от нефти и газа в 2021 году превысят допандемийные показатели
На пути спасения планеты от климатической катастрофы встали олени
Евросоюзу предсказали поражение в конфликте с Польшей
Платье с иллюзией торчащих стрингов вызвало споры в сети
Россиянам рассказали о росте пенсий в 2022 году
В офисе Зеленского рассказали об анекдотической ситуации в стране
Бывший военнослужащий высказал версию об убийстве группы Дятлова на перевале
Новости партнеров

Математики обновили прогноз по заболеваемости COVID-19 в ноябре

Математики СПбГУ спрогнозировали миллион болеющих COVID-19 россиян в ноябре
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Математики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обновили прогноз по заболеваемости COVID-19 в России в ноябре. Об этом пишут «Известия».

Ученые представили несколько вариантов эпидемиологической обстановки, которая может сложиться в ближайший месяц. По оптимистичному сценарию к середине ноября количество новых случаев заражения в сутки может составить 26,5 тысячи человек. При пессимистичном раскладе число пациентов будет в среднем увеличиваться на 35 тысяч.

Всего же, согласно расчетам, количество одновременно болеющих COVID-19 в первой неделе ноября будет на уровне от 920 тысяч до 1 миллиона человек.

11 октября вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что зубная паста и ополаскиватель для рта могут помочь после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом. Он пояснил, что после контакта с зараженным человеком необходимо в первую очередь помыть руки и лицо. Также одним из методом профилактики он назвал полоскание горла. «Достаточно будет даже обыкновенного ополаскивателя для рта, потому что он содержит дезинфицирующие вещества», — указал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России привито более 42 миллионов человек. По ее словам, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 35,9 миллиона россиян и повторно вакцинировать 7,6 миллиона человек.

По данным на 11 октября, за последние сутки в стране выявили 29 409 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала года. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 804 774.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин рассказал о состоянии здоровья
В России назвали действенный способ защиты от коронавируса
Ученые оценили версию происхождения коронавируса из-за мутаций в теле шахтера
Другие материалы рубрики
Россия13:0330 сентября

«Надо было погибать там»

Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
14:2211 октября

К пункту экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве выстроилась длинная очередь

 
14:0711 октября

В Совфеде оценили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации

13:5711 октября

В Минздраве сообщили о состоянии пермского стрелка

Россия00:0129 сентября

«Врачи не верили, что выживу»

Нищета, боль и надежда: история россиянки, потерявшей лицо в страшном пожаре
13:4211 октября

Пострадавшую в ДТП с Собчак россиянку перевезут в Москву

 
13:4111 октября

Песков прокомментировал статью The Sun о «краже» формулы AstraZeneca

13:4011 октября

Убившую детей и покончившую с собой россиянку посмертно проверят психотерапевты

Россия00:0127 сентября
Москвичи провожают бойцов Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XXXVII съезда КПСС на важнейшие стройки двенадцатой пятилетки.

«Там люди тупо зарабатывали деньги»

30 лет назад в СССР исчез комсомол. Как его уничтожили ложь и жажда наживы?
13:3811 октября

Старшеклассники избили журналистов после убийства в дагестанской школе

13:3511 октября

Огромные очереди за бесплатными экспресс-тестами в Москве сняли на видео

13:3611 октября

Россиянке удалили 30-килограммовую опухоль из брюшной полости

Россия
«Ты зверь, тебя не жалко»
Как сотрудники ФСИН оправдывают пытки в российских колониях и тюрьмах
В Татарстане 16 человек погибли при крушении самолета с парашютистами.
Что известно о катастрофе
«Времени у Тани уже нет, ее сердце не выдержит»
Девочку спасет только срочная операция. Ей нужна ваша помощь
Десятки людей отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области.
Они слепли, впадали в кому и умирали
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
Саакашвили выразил уверенность в победе своих сторонников на выборах
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
Медведчуку вручили ходатайство об аресте
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Тусовка украинских депутатов и Зеленского попала на видео
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
На поздравившего Путина депутата подали заявление в СБУ
Все материалы
Экономика
Индекс Мосбиржи установил рекорд
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Фондовому рынку США предсказали светлое будущее
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Топ-менеджер скандального игрового гиганта устроится в российскую компанию
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
В британских супермаркетах закончились продукты
Все материалы
Силовые структуры
Депортирован сбежавший из аэропорта Внуково гражданин Грузии
Россиянин застрелил укравшего металл сына
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
По факту крушения самолета с парашютистами в Татарстане возбудили уголовное дело
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В российской квартире нашли три трупа без видимых повреждений
«Это не люди, а машины для пыток»
Автор крупнейшего слива видео насилия в российских тюрьмах — о том, кто за этим стоит
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Боец MMA Шлеменко прокомментировал избиение пассажира метро дагестанцами
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Названы вероятные соперники Тайсона Фьюри в следующем бою
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Появилось видео полного боя Уайлдера и Фьюри
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Российская фигуристка-чемпионка ушла из спорта
Все материалы
Культура
Мадонна описала идеального мужчину для секса и порассуждала о мастурбации
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
Обвиненный в убийстве актер «Тюрьмы Оз» умер от рака
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки и возбудил фанатов
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о задымлении на «Левобережном» полигоне оказалось недостоверным
Собчак попала в ДТП со смертельным исходом.
Машина с ведущей выехала на встречку, при столкновении погиб человек
Гоген Солнцев развелся с пожилой женой
Дмитрий МуратовГлавред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира.
Он посвятил ее иноагентам и погибшим коллегам
Раскрыты подробности состояния пострадавшей в ДТП с участием Собчак
Травля, порно и треш-стримы.
Во всем мире борются с опасным контентом в сети. Можно ли победить в этой войне?
Бывшие журналисты VTimes запустили новое медиа
Все материалы
Ценности
Христианка снялась в порно втайне от матери и была отвергнута церковью
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
В магазине популярного бренда клиентке случайно продали футболку мертвеца
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Бузова пришла на «Вечерний Ургант» в платье за 1200 рублей
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
17-летняя дочь Хайди Клум обнажила грудь для фото и вывела из себя фанатов
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Страх перед овощами заставил женщину питаться чипсами и чесночным хлебом
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Диетолог назвала помогающую прожить дольше рыбу
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
Женщина проигнорировала укус паука и чуть не лишилась руки
Назван способ нормализовать режим сна
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Tesla выпустит собственное пиво
Вечно молодой. Volkswagen Golf GTI
Привет из прошлого в оболочке из будущего
В России запустили сборку обновленного Kia Ceed
Самые интересные машины ралли «Большая прогулка»
Экипажи классических моделей соревновались в точности и смекалке
Почта России начала испытания электрической «ГАЗели»
12 самых популярных китайских кроссоверов России
Прорыв Chery, успехи Haval и прощание с Geely Atlas уходящего поколения
Водородный Toyota Mirai установил новый рекорд по дальности хода
Все материалы
Среда обитания
Россиян предостерегли от опасных способов охраны дач зимой
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
«Почта России» задумала перейти на электромобили
Москвичи поставили рекорд по сделкам с одним типом недвижимости
«Внезапно не осталось денег на хлеб»
Россиянка едва не лишилась дома и сбережений из-за конфликта с соседями и властями
Квартиру покойной жены Прохора Шаляпина выставили на продажу
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Отвал всего.
Зачем тысячи российских туристов едут на карьеры и рудники?
Город-герой Москва.
Через что пришлось пройти столице во время Великой Отечественной войны?
«Хлеб всему голова»:
как ход истории искажал наше восприятие хлеба и почему в этом частично виноват СССР
Ски-тур на Эльбрусе:
как проходит последняя ночь перед восхождением на вершину и какую опасность таят в себе горные снега
«Нас заметили, и теперь отовсюду едут сюда»
Как жители небольшого российского города сумели привлечь тысячи туристов
Города-герои:
как они появились и почему важно о них помнить
«Космос агрессивен для человека»
Кто и как готовит российских актеров к первому в истории кино полету в космос?
Все материалы