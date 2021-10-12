Математики обновили прогноз по заболеваемости COVID-19 в ноябре

Математики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обновили прогноз по заболеваемости COVID-19 в России в ноябре. Об этом пишут «Известия».

Ученые представили несколько вариантов эпидемиологической обстановки, которая может сложиться в ближайший месяц. По оптимистичному сценарию к середине ноября количество новых случаев заражения в сутки может составить 26,5 тысячи человек. При пессимистичном раскладе число пациентов будет в среднем увеличиваться на 35 тысяч.

Всего же, согласно расчетам, количество одновременно болеющих COVID-19 в первой неделе ноября будет на уровне от 920 тысяч до 1 миллиона человек.

11 октября вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что зубная паста и ополаскиватель для рта могут помочь после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом. Он пояснил, что после контакта с зараженным человеком необходимо в первую очередь помыть руки и лицо. Также одним из методом профилактики он назвал полоскание горла. «Достаточно будет даже обыкновенного ополаскивателя для рта, потому что он содержит дезинфицирующие вещества», — указал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России привито более 42 миллионов человек. По ее словам, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 35,9 миллиона россиян и повторно вакцинировать 7,6 миллиона человек.

По данным на 11 октября, за последние сутки в стране выявили 29 409 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала года. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 804 774.