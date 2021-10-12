Моуринью поздравил с днем рождения ветерана сборной СССР и «Спартака»

Главный тренер итальянской «Ромы» португалец Жозе Моуринью поздравил с 95-летием ветерана отечественного футбола Никиту Симоняна. Ролик доступен в Twitter-аккаунте сборной России.

На видео португальский специалист поздравляет вице-президента Российского футбольного союза (РФС). «Дорогой Никита! Крепко обнимаю тебя, желаю тебе всего самого лучшего и отличного дня рождения. Через год снова запишу тебе видеопоздравление, когда тебе исполнится уже 96 лет!» — заявил Моуринью.

Симонян — ветеран сборной СССР по футболу и столичного «Спартака». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов). Симонян выступал на позиции форварда. Он начал игровую карьеру в «Динамо» из Сухуми в 1944 году, а спустя два года перебрался в столицу. В Москве до перехода в «Спартак» он защищал цвета местных «Крыльев Советов».

Симонян выступал за сборную СССР с 1954 по 1958 год, проведя за команду 20 матчей и отметившись десятью забитыми мячами. В составе советской сборной он завоевал золото на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году.