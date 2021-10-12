Назарбаеву предложили возглавить Совет мудрецов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может возглавить Совет мудрецов — консультативный орган при Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Кандидатуру политика выдвинул его преемник на посту главы государства Касым-Жомарт Токаев, пишет «Sputnik Казахстан».

СВМДА было создано в 1992 году как международная площадка из 27 азиатских государств, призванная регулировать вопросы безопасности и политической стабильности в регионе. В 2021 году министры иностранных дел стран-членов организации договорились создать Совет мудрецов. Как отмечает агентство, этот орган «будет давать важные советы на высоком уровне» касательно проблем, связанных с работой СВМДА.

«Сегодня утром президент Токаев предложил в кандидаты учредителя СВМДА господина Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов, я надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру», — обратился к участникам Совещания заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.

Дипломат напомнил, что в текущем году именно Казахстан председательствует в организации. Он отметил, что республика сможет сохранить за собой этот статус и в 2022-2024 годах. «Надеюсь, что страны-участницы поддержат продление срока казахстанского председательства», — сказал замминистра.

Ранее стало известно, что Нурсултан Назарбаев отказался от установки памятника самому себе. Чиновники из его окружения заверили, что экс-президенту «абсолютно не нравятся подобные подарки», несмотря на наличие в стране множества объектов, в том числе аэропортов, школ и парков, которые носят имя политика.