Жители российского региона решили судиться из-за шутки про осетинские пироги

Высший совет осетин готов судиться из-за шутки про осетинские пироги, которая прозвучала по время выступления комика Александра Ни и юмористки Арианы Лолаевой в 2020 году. Глава совета Руслан Кучиев сообщил «Подъему», что его претензии касаются организаторов шоу и ведущего.

Кучиев отметил, что Высший совет осетин планирует подать заявление в полицию. По его словам, в шутке содержатся признаки разжигания межнациональной розни. «Мы не имеем в виду подать на нее [Лолаеву] в суд, а подать на организатора шоу и ведущего. К ней претензии только морально-этические. <...> Мы не инквизиция и не собираемся никого наказывать, но хотим, чтобы в стране соблюдался закон», — заявил он.

Глава совета добавил, что представители организации пообщались с бабушкой юмористки, для которой ситуация стала шоком. Кучиев добавил, что не посмотрел последний ролик с извинениями девушки перед жителями российского региона, но выразил надежду на то, что Лолаева решила искренне попросить прощения за выступление.

Шутка прозвучала во время выступления Александра Ни и Лолаевой на Roast Battle-2020. Ни сравнил половые органы юмористки с осетинским пирогом. После распространения ролика в соцсетях оба комика извинились за шутку. Лолаева записала два видео с раскаянием. После многочисленных жалоб скандальное выступление заблокировали на YouTube.

Ранее причиной судебного разбирательства стала шутка и стендап-комика Идрака Мирзализаде про русских. В конце августа МВД признало его нахождение в России пожизненно нежелательным. Позже артист потребовал обжаловать это решение, после чего суд обязал МВД изменить срок нежелательности.