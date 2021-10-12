Оценены последствия торговых ограничений США для России

Запрет поставок российских патронов на рынок США не приведет к критичным последствиям для отечественных производителей. Такое мнение высказал юрист Юрий Капштык «Известиям».

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По оценкам эксперта, российским заводам действительно придется сократить производство из-за потери американского рынка, но они продолжат торговать продукцией в рамках гособоронзаказа, с другими странами, а также транзитом в США через третьи государства. Если новые ограничения станут причиной нарушения условий контракта, российская сторона сможет предъявлять встречные иски для компенсации убытков.

Ранее 12 октября сообщалось, что введенные в сентябре дополнительные санкции Вашингтона против Москвы предусматривают ограничение импорта стрелкового оружия и боеприпасов из России. По оценкам специалистов, Россия — крупнейший поставщик патронов в США. В год США закупают российских патронов на 100 миллионов долларов, что составляет более 20 процентов от всего импорта.

В сентябре политолог Михаил Смолин заявил, что американские политики нарочно стремятся «демонизировать» Россию и приписывают ей несуществующие угрозы, пытаясь добиться увеличения финансирования военно-промышленного комплекса. По словам эксперта, политики в США занимаются «ритуальной русофобией».