Россиянам прояснили тонкости одного типа перепланировки жилья

При содействии жилищной инспекции Москвы в России узаконили один популярный тип перепланировки в ванной комнате квартиры. Теперь жителям официально позволили делать сливной трап в полу вместо установки готовой душевой кабины, сообщает РИА Новости. При этом есть ряд тонкостей, которые важно соблюсти, чтобы не переделывать ремонт, подчеркнули в Мосжилинспекции.

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В свод правил 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Минстрой внес изменения, которые, согласно примечанию к пункту 17.8, позволяют устанавливать «трапы, выполняющие роль душевого поддона, в ванных комнатах жилых зданий, номерах гостиниц и пансионатов».

«Теперь жителям для устройства душа вовсе не обязательно приобретать душевые кабины. Трапы можно обустраивать при соблюдении должной гидроизоляции помещения. Кроме того, сопутствующие работы не должны повреждать несущие конструкции дома», — прояснили в Мосжилинспекции. В ведомстве подчеркнули, что замена ванны на душ с трапом — это работы по переустройству, которые требуют согласования.

Ранее ведущий юрисконсульт службы «Инком-Недвижимость» Светлана Болотская предупредила жителей страны об угрозе лишения квартиры из-за самовольной перепланировки. Эксперт подчеркнула, что ряд масштабных ремонтных работ подразумевают под собой внесение изменений в техпаспорт жилого помещения. За получением разрешения на перепланировку собственникам следует обращаться в органы местного самоуправления или другое ведомство, наделенное административно-властными полномочиями.