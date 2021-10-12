Стас Пьеха захотел изменить институт брака

Певец Стас Пьеха заявил, что хотел бы изменить институт брака. Его слова приводит «Газета.ру».

«Сейчас будет на первый взгляд шокирующее заявление, но оно может быть обосновано. Мне очень нравится модель гостевого брака. Я считаю, что она не ухудшает ситуацию в семье и не подразумевает, что каждый живет свободной жизнью, может изменять налево и направо», — отметил артист.

Пьеха рассказал, что гостевой брак «укрепляет семью, минимизирует возможность измен, нечестности и пресыщения друг другом, убирает потребность лгать во избежание каких-то конфликтов. То есть убирает лишний потенциал ответственности от постоянного совместного нахождения», — резюмировал он.

Гостевой брак предполагает регулярные брачные отношения между партнерами, не проживающими вместе.

В августе Стас Пьеха рассказал, как подрался с хип-хоп-исполнителем Тимати и артистом Антоном Зацепиным на съемках реалити-шоу «Фабрика звезд».