Путин не сможет лично поучаствовать в саммите G20 по Афганистану

Песков: Владимир Путин не будет участвовать во встрече «Большой двадцатки» по Афганистану

Президент России Владимир Путин не сможет лично поучаствовать в саммите «Большой двадцатки» G20 по Афганистану. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, график российского лидера не позволяет ему выделить время на встречу, которая пройдет 12 октября в онлайн-формате. Он отметил, что это связано с началом работы парламента, а также с ранее запланированным визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву.

Пресс-секретарь Кремля рассказал, что глава МИД России Сергей Лавров также находится в командировке. «Мы, собственно, об этом заранее информировали итальянских организаторов», — подчеркнул он. В Кремле сообщили, что российскую сторону на саммите G20 будет представлять заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Ранее Лавров заявил, что НАТО обходит стороной вопрос об ответственности за последствия 20-летних «экспериментов» в Афганистане и стремится направить потоки афганских беженцев в другие страны Азии. Глава МИД России обвинил НАТО в миграционном кризисе на границах с Афганистаном.