Оценена инструкция для школ и вузов по действиям во время стрельбы

РБК: в инструкции для школ по действиям во время стрельбы нужны практические дополнения

Эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев заявил, что инструкция для школ и вузов по действиям при вооруженном нападении, которую подготовило Министерство науки и высшего образования России, нуждается в теоретических и практических дополнениях. Об этом сообщает РБК.

В пример лучшей инструкции Макеев привел американскую, поскольку именно в США наиболее частые случаи нападения на школу. «У них есть концепция: бежать, прятаться и сражаться. И эти алгоритмы применимы в целом к обеспечению безопасности жизнедеятельности», — отметил он.

По словам специалиста, в российских алгоритмах есть только пункт «прятаться» и отсутствует «бежать», который является первостепенным в подобных ситуациях. Он добавил, что алгоритм «бежать» следует подкрепить также практическими отработками и тренировками.

Эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов в свою очередь заявил, что инструкция ведомства сухая и неполная из-за отсутствия других стратегий. «Если мы берем стратегию "спрятаться", сюда можно дописать, что нужно, помимо того, что забаррикадироваться, обязательно выключить свет, найти укрытие, найти подручное средство в качестве самообороны, обязательно подать сигнал и обязательно поставить телефон на беззвучный режим, чтобы вас не услышали в этом помещении, что вы здесь находитесь», — сказал он.

При этом Халилов отметил, что прятаться — это самая худшая стратегия, а самая эффективная — бежать.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России подготовило инструкцию для школ и вузов по действиям при вооруженном нападении. Данную инструкцию ведомство разрабатывало вместе со специалистами в области безопасности.

20 сентября произошло нападение в Пермском госуниверситете. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелявшего тяжело ранили при задержании. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Во время нападения в пермском вузе студенты строили баррикады у дверей кабинетов.