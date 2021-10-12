Для школ и вузов подготовили инструкцию по действиям во время стрельбы

Минобрнауки подготовило инструкцию по действиям в случае нападения на школы и вузы

Министерство науки и высшего образования России подготовило инструкцию для школ и вузов по действиям при вооруженном нападении. Она опубликована в Telegram-канале ведомства.

Данную инструкцию Минобрнауки разрабатывало вместе со специалистами в области безопасности. В сообщении ведомства закреплены слайды с пошаговыми действиями в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение.

В инструкции говорится, что, услышав звуки стрельбы, нужно скрыться в запирающемся помещении. Попав в него, следует забаррикадироваться с помощью стульев, парт и других подручных средств. Важно держаться подальше от окон и лечь на пол. О нападении по возможности необходимо сообщить, позвонив по номеру 112. О критической ситуации стоит предупредить близких и друзей с помощью звонка или СМС.

Если правоохранители прибыли к месту нападения, следует держать руки на виду и не делать резких движений. Важно слушать и выполнять все инструкции полицейских.

20 сентября произошло нападение в Пермском госуниверситете. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелявшего тяжело ранили при задержании. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Во время нападения в пермском вузе студенты строили баррикады у дверей кабинетов.

При этом во время вооруженной атаки на пермский вуз преподаватель Олег Сыромятников отказался прервать лекцию по истории русской литературы. Многие впоследствии осудили его действия. Сыромятников же уверял, что все согласовал с деканатом.