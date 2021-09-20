Появилось фото выстроенной студентами пермского вуза во время стрельбы баррикады

Во время стрельбы в пермском государственном университете (ПГНИУ) студенты строили баррикады у дверей кабинетов. Фото одной из таких баррикад «Ленте.ру» переслали студенты вуза.

На опубликованном снимке две парты стоят одна на другой перед выходом из аудитории. Третья парта подпирает их снизу.

Фото предоставлено «Ленте.ру»

Ранее в вузе сообщили о ликвидации стрелявшего.

По данным Следственного комитета (СК), число погибших при нападении на вуз выросло до восьми человек.

Стрельбу в Пермском госуниверситете устроил, предположительно, 18-летний молодой человек, он оставил сообщение в соцсети перед нападением на вуз. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета. Также студенты, ставшие очевидцами атаки, опубликовали фотографии с найденными после стрельбы гильзами от дробовика.