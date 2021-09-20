Появилось фото выстроенной студентами пермского вуза во время стрельбы баррикады

Во время стрельбы в пермском государственном университете (ПГНИУ) студенты строили баррикады у дверей кабинетов. Фото одной из таких баррикад «Ленте.ру» переслали студенты вуза.
На опубликованном снимке две парты стоят одна на другой перед выходом из аудитории. Третья парта подпирает их снизу.
Ранее в вузе сообщили о ликвидации стрелявшего.
По данным Следственного комитета (СК), число погибших при нападении на вуз выросло до восьми человек.
Стрельбу в Пермском госуниверситете устроил, предположительно, 18-летний молодой человек, он оставил сообщение в соцсети перед нападением на вуз. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета. Также студенты, ставшие очевидцами атаки, опубликовали фотографии с найденными после стрельбы гильзами от дробовика.