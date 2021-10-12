В России построят новый крупный телескоп

В России завершено проектирование крупного солнечного телескопа с диаметром главного зеркала три метра. Работы, которые заняли восемь лет, проводили специалисты Института солнечно-земной физики РАН. В настоящий момент проект передан на государственную экспертизу, сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

Телескоп КСТ-3 будет построен на территории Саянской солнечной обсерватории (Бурятия) в рамках реализации проекта Национального гелиогеофизического комплекса РАН. В проекте участвует бельгийская компания AMOS, которая занимается разработкой высокотехнологичных узлов оборудования для выполнения сложных исследовательских задач.

По словам астрономов, новый телескоп позволит изучать фотосферу Солнца в мельчайших подробностях, что недоступно для телескопов среднего диаметра и орбитальных обсерваторий. Исследователи смогут проводить спектральный анализ и получать уникальные данные о магнитных полях и движениях вещества, что позволит раскрыть механизмы возникновения солнечных вспышек и корональных выбросов массы.