Валуев отреагировал на отказ Украины пускать россиян на чемпионат Европы по ММА

Депутат Валуев об отказе Украины пускать россиян на турнир по MMA: расстраиваться не нужно

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на отказ Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) пускать российских спортсменов на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев обратил внимание на то, что в Европе проходят два чемпионата континента — под эгидой Всемирной организации ММА (GAMMA) и Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF). Это значит, что у сборной России все-таки будет шанс выступить на соревнованиях. «Расстраиваться нам не нужно, будет еще один чемпионат Европы», — подчеркнул он.

Ранее 12 октября глава UF MMA Владимир Тесля рассказал, что организация согласилась провести перенесенный из Грузии чемпионат Европы при условии отсутствия на нем россиян. Отмечалось, что GAMMA согласилась с этим требованием.

Чемпионат Европы по MMA пройдет с 5 по 9 ноября.

В 2020 году телекомпания Setanta Sports не показывала на территории Украины поединок с участием российского бойца MMA Алексея Олейника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На территории страны был показан весь турнир UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, за исключением поединка Олейника.

