Украина отказалась пускать российских спортсменов на чемпионат Европы по ММА

Украинская федерация смешанных единоборств (UF MMA) отказалась пускать российских спортсменов на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве. Об этом изданию Sport Arena рассказал глава организации Владимир Тесля.

Изначально мероприятие должно было пройти в Греции, а затем в Грузии, но страны отказались от проведения мероприятия из-за эпидемиологической обстановки. После этого Украина заявила о желании провести турнир, но при условии отсутствия россиян. «Наше главное требование относительно чемпионата Европы звучало коротко и категорично — здесь не должно быть ни одного бойца из России. GAMMA (Всемирная ассоциация ММА) пошла нам навстречу. Поэтому наезды на нашу федерацию абсолютно беспочвенны», — заявил он.

Чемпиона Европы по MMA пройдет с 5 по 9 ноября.

6 октября сообщалось, что футболиста сборной Украины Александра Зинченко затравили за фото с бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Пользователи сети обратили внимание на то, что Нурмагомедов — россиянин. «Кроме него не было, с кем сходить на матч?» — осудил его подписчик с ником blackbob1977. «Не видать тебе капитанской повязки в сборной», — добавил doc_havryliuk. «Когда фотка с Кадыровым?» — поинтересовался zobakox.

В 2020 году телекомпания Setanta Sports не показывала на территории Украины поединок с участием российского бойца MMA Алексея Олейника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).Телеканал объяснил свои действия тем, что правительство Украины постановило не транслировать бои с участием россиянина. Отмечается, что на территории страны был показан весь турнир UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, за исключением поединка между Олейником и американцем Дерриком Льюисом.

