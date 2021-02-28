Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Анкалаев одержал победу над оппонентом из Украины Никитой Крыловым. Видео предоставлено правообладателем.

28-летний уроженец Дагестана оказался сильнее оппонента по итогам трех раундов. Судьи отдали победу Анкалаеву. Для него она стала шестой подряд под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Крылов потерпел восьмое поражение в карьере. До встречи с Анкалаевым он одержал победу над бразильцем Джонни Уолкером.

Поединок между представителями России и Украины был анонсирован в начале февраля. Крылов — уроженец Луганской области. Он впервые выступил в UFC еще в 2013 году.

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