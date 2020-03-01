Пославший американцев россиянин из UFC прокомментировал скандальную победу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев в Instagram UFC Russia прокомментировал победу над молдаванином Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в американском Норфолке.

Анкалаев посчитал, что заслуженно победил в этом поединке. «Я его зацепил, он болтался, и бой остановили. Я ему сказал после боя: "Чего возмущаешься, ****** [блин]? Это же решение судей". Он сказал, что это его план был», — рассказал он. Боец добавил, что готов к реваншу.

Бой Анкалаева и Куцелабы прошел в ночь на 1 марта. В первом раунде россиянин провел серию ударов, после чего его соперник пошатнулся, а судья остановил поединок, признав победу Анкалаева. Куцелаба был возмущен этим решением и доказывал, что готов продолжать драться.

Скандальная победа российского бойца была неодобрительно принята американскими зрителями. Анкалаев в ответ на это показал им неприличный жест.

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