Лидеры стран G20 призвали защищать права женщин в Афганистане. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги по итогам саммита, передает РИА Новости.

«Мы обсудили срочные вопросы, такие как программы помощи беженцам и права человека. Мы затронули ситуацию с правами женщин, необходимость гарантировать им право на образование, чтобы не вернуться на 20 лет назад», — сказал он.

Ранее правительство талибов отказалось заниматься вопросом предоставления прав женщинам на работу и образование и заявило, что решать эту проблему будут исламские богословы. Тема прав женщин будет обсуждаться в ближайшее время.

20 сентября сообщалось, что талибы приказали женщинам, занятым на должностях, которые могут занимать мужчины, быть дома и не выходить на работу. При этом им обещали продолжить выплачивать зарплату. Афганские власти сохранили работу женщинам, которых нельзя заменить, — например, работницам женских городских туалетов.