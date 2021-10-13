В Свердловской области благоустроили 37 туристических маршрутов

Правительство Свердловской области провело масштабное благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что проект реализуется с 2018 года — за это время региональные власти успели не только провести комплексное благоустройство свыше 200 дворов и общественных территорий, но и поспособствовать развитию внутреннего туризма.

Так, через обновленные территории области проходит 37 туристических маршрутов. Например, в Красноуфимске через парк культуры и отдыха имени Блюхера проложен маршрут «Природа родного края», в Ирбите по бульвару Победы — патриотический маршрут «Легендарный Урал: истории героев, неизвестные истории победы», в Полевском по бульвару Трояна — «Бажовская верста», в Верхнем Тагиле по Набережной огней — «Демидовские места».

«Мы видим, что теперь, путешествуя по Свердловской области, жители и гости региона могут не только углубиться в богатую историю Среднего Урала и насладиться красотой здешней природы, но и с комфортом провести свободное от экскурсий время и отдохнуть в уютных парках, тихих скверах, на обновленных улицах», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее в октябре сообщалось, что в Свердловской области появится брендированный туристический маршрут, связанный с местами династии известных промышленников Демидовых. По словам исполняющей обязанности директора Центра развития туризма региона Надежды Шестаковой, он охватит сразу пять муниципальных образований: Невьянск, Нижний Тагил, Горноуральский городской округ и Нижнесалдинский городской округ.