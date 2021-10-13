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В Чили объявили режим ЧП из-за серии поджогов

Президент Чили Пиньера объявил режим ЧП в ряде регионов на юге страны из-за серии поджогов
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Фото: Reuters

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в ряде регионов страны из-за серии поджогов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы решили объявить чрезвычайное положение в связи с тяжкими нарушениями общественного порядка в провинциях Био-Био и Арауко в регионе Био-Био и провинциях Мальеко и Каутин в регионе Арауканиа», — сказал он.

Уточняется, что введение режима обусловлено необходимостью борьбы с терроризмом, преступностью и наркоторговлей. Для обеспечения правопорядка разрешили привлечь военных. Действие режима продлится 15 дней.

Ранее полиция применила водометы и слезоточивый газ в ответ на беспорядки, в которые переросла акция протеста в чилийской столице Сантьяго.

Протесты в Чили начались в октябре 2019 года, с выступлений студентов против коррупции, социального неравенства и роста стоимости жизни. К ноябрю того же годы столкновения протестующих с полицией обострились настолько, что правительство согласилось провести референдум. В итоге в ноябре 2020 года 78 процентов избирателей Чили проголосовали за создание новой конституции.

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