В Чили сожгли палатки нелегальных мигрантов

В Чили местные жители в знак протеста сожгли палатки, в которых жили нелегальные мигранты из Венесуэлы. Об этом сообщает радиостанция BioBio.

В субботу, 25 сентября, жители города Икике, участвующие в марше против нелегальной миграции, подожгли палатки и вещи нелегальных мигрантов из Венесуэлы. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако некоторые люди потеряли в огне свои документы.

Как сообщает ТАСС, манифест прошел на следующий день после того, как полиция Икике разогнала палаточный лагерь мигрантов в центре города, который стоял несколько месяцев. Таким образом протестующие требовали решить проблему с миграционным кризисом, с которым столкнулся город. В последние месяцы резко увеличилось число нелегальных мигрантов из Венесуэлы, которые пересекают границу страны с территорий Боливии и Перу.

Ранее в сентябре бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии, обвинил администрацию своего преемника Джо Байдена в уничтожении США из-за разгула нелегальной иммиграции. Так, экс-лидер указал, что в Дель Рио в штате Техас десятки тысяч нелегальных мигрантов заполонили границы Соединенных Штатов и «смеются в лицо агентам приграничной полиции».

