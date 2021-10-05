В Чили задумались об импичменте президента из-за «досье Пандоры»

Группа оппозиционных депутатов в Чили решила вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента страны Себастьяна Пиньеры после публикации масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) о связях мировых лидеров, влиятельных бизнесменов и артистов с офшорами на миллиарды долларов. Об этом сообщает Biobio.

По словам законодателей, президент заслужил конституционное обвинение, так как нарушил закон. «Мы убеждены, что в связи с возникшей ситуацией необходимо возбуждать уголовные дела. Пиньера действовала больше как бизнесмен, чем как высший представитель граждан нашей страны», — подчеркнул депутат от партии «Гуманистическое действие» Томас Хирш. В поддержку задуманного вопроса о запуске и объявлении процесса импичмента также высказались депутаты от ряда других оппозиционных партий.

Согласно фактам из досье, Пиньера вместе со своей женой Сесилией были основными акционерами горнодобывающей компании Minera Dominga. В 2010 году семья продала свою долю за 152 миллиона долларов другу президента бизнесмену Карлосу Делано. Часть сделки была проведена на Британских Виргинских островах. Как утверждает Biobio, платеж был разбит на три части, последнюю из которых лидер страны получил только после того, как правительство отказалось признавать земли, где расположен рудник, заповедными.

Ранее президент Чили отверг свою причастность к офшорным схемам. В пресс-службе пояснили, что все события, упомянутые в опубликованных архивах, уже были расследованы прокуратурой в 2017 году. «Дело закрыто из-за отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия президента Себастьяна Пиньеры в упомянутой операции», — говорится в опубликованном сообщении.